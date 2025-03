Budista, condenado pede para não ser executado por método polêmico nos EUA

Método de execução consiste em condenado inalar gás nitrogênio puro, o que causa sufocamento. Hoffman Jr. disse que sofre de claustrofobia e afirma acreditar que a forma de execução proposta possa trazer sofrimento severo. "A ideia de usar uma máscara cobrindo o rosto", disse condenado, "temo que possa desencadear algo".

Hipóxia por inalação de gás nitrogênio é contestada por especialistas da ONU (Organização das Nações Unidas). Em 2024, o escritório de Direitos Humanos da ONU alertou para a prática, que se assemelha a "tratamento cruel, desumano ou degradante, ou mesmo tortura". Executados por inalação podem demorar mais de 20 minutos para morrer enquanto sofrem com convulsões e espasmos. A hipóxia ocorre quando os tecidos do corpo não recebem oxigênio suficiente.

Condenado seria primeira pessoa a ser executada no estado com esse método. A Louisiana aprovou o uso do método somente no último mês. Hoffman Jr. chegou a propor que fosse usado um coquetel de remédios semelhante ao usado em suicídios assistidos, mas promotores estaduais disseram que esses medicamentos não estão disponíveis.

Execução está marcada para dia 18 deste mês. Cabe a uma juíza distrital decidir se o método escolhido será mantido.

Hoffman Jr. foi condenado por sequestro, estupro, roubo e assassinato de uma mulher em 1996. Com 18 anos na época, ele cometeu os crimes contra a publicitária Mary Elliott, que tinha 26 anos. Seu corpo foi encontrado por um caçador em um matagal dois dias depois de ser morta.

Ativistas pedem interrupção da execução. O grupo Catholic Mobilizing Network (Rede Católica de Mobilização) pede clemência para Hoffman Jr., afirmando que "a pena de morte é um ato de violência sancionado pelo Estado que viola a dignidade sagrada de toda vida humana".