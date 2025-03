Departamento de Saúde dos EUA oferece R$ 144 mil a servidores por demissão

Propostas fazem parte de uma estratégia de Trump para reduzir o número de funcionários antes de uma possível demissão em massa. As agências planejam iniciar as demissões em breve, segundo a CNN.

O Departamento de Saúde dos EUA, equivalente ao Ministério da Saúde no Brasil, é comandado por Robert F. Kennedy Jr. O sobrinho do ex-presidente John Fitzgerald Kennedy é um ativista antivacina.

Em entrevista à Fox News no mês passado, Kennedy Jr. disse que tinha uma "lista genérica" de servidores que ele gostaria de demitir. "Se você se envolveu com boa ciência, não tem nada com que se preocupar. [...] Se você se importa com saúde pública, não tem nada com que se preocupar. Se você está lá trabalhando para a indústria farmacêutica, então eu diria que você deveria sair e trabalhar para a indústria farmacêutica", afirmou.