Apelo e refeição: como foram últimos momentos de condenado fuzilado nos EUA

Como última refeição, Sigmon queria três baldes de frango frito do KFC. Segundo seu advogado, a intenção era dividi-los com outros condenados à morte, mas o pedido foi negado. Então Sigmon comeu quatro pedaços de frango frito, vagens, purê de batatas com molho, biscoitos, cheesecake e chá doce, de acordo com o Departamento de Correções da Carolina do Sul.

Sigmon escolheu ser fuzilado

Cadeira elétrica para execução Imagem: Fanny Carrier/AFP Photo

Cadeira elétrica é opção padrão na Carolina do Sul. Entretanto, os condenados podem escolher morrer por fuzilamento ou injeção letal. Os últimos três réus executados no estado escolheram a injeção letal.

Advogados de Sigmon afirmam que ele escolheu fuzilamento por desespero. Gerald King denunciou o que chamou de "escolha impossível" entre "a cadeira elétrica arcaica da Carolina do Sul, que o queimaria vivo" e "alternativas igualmente monstruosas".