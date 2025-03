Mais de mil morrem em conflito na Síria entre rebeldes e aliados de Assad

Esse é o primeiro grande conflito desde a tomada do poder na Síria por uma coligação rebelde liderada pelo grupo radical islâmico sunita HTS (Hayat Tahrir al-Sham). Os conflitos eclodiram após vários dias de tensão na região de Latakia, reduto da minoria muçulmana alauita, de onde vem o clã Assad.

A ONG é sediada no Reino Unido e tem uma vasta rede de fontes na Síria. O observatório aponta para "execuções com base em razões confessionais ou regionais" acompanhadas de "saques de casas e propriedades".

Estradas foram fechadas. Fonte do Ministério da Defesa, segundo a agência de imprensa oficial Sana, indicou que "as estradas que conduzem à região costeira foram fechadas para controlar a situação, prevenir abusos e restaurar gradualmente a estabilidade na região".

O presidente interino do país, Ahmad al-Sharaah, apelou na noite de ontem (7) aos insurgentes alauitas. "Entreguem as armas antes que seja tarde demais. [...] Continuaremos a trabalhar para um monopólio de armas nas mãos do Estado", acrescentou num discurso.

*Com informações da RFI