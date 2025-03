Mulher sequestrada nos EUA ainda bebê é encontrada no México 25 anos depois

Caso foi reaberto em 2023. "O caso de desaparecimento de Andrea foi registrado no Sistema Nacional de Pessoas Desaparecidas e Não Identificadas, mas a investigação esfriou. Em 2023, a detetive Kealyn Nivakoff, designada para a Unidade de Vítimas Especiais com foco em pessoas desaparecidas, revisava casos arquivados quando decidiu reinvestigar o sequestro de Andrea", informou a polícia de New Haven, em Connecticut, em nota.

Mandado de prisão contra a mãe ainda está ativo. Ele é válido dentro dos Estados Unidos, de acordo com a polícia, que acredita que ela ainda esteja no México.

Polícia descobriu que Andrea estava morando na cidade mexicana de Puebla, com mais de um milhão de habitantes. Agora, a jovem está com 27 anos. A busca foi realizada "usando uma combinação de entrevistas, mandados de busca e mídias sociais", disse a corporação.

Testes avançados de DNA foram cruciais na investigação. Amostras colhidas do pai ajudaram a polícia a confirmar seu vínculo com Andrea.

Caso de Andrea faz parte do Projeto 525, da Othram, a empresa de testes de DNA que atuou no reconhecimento. A iniciativa, lançada em 2024, foi realizada para resolver mais de 500 casos envolvendo menores e contidos no Sistema Nacional de Pessoas Desaparecidas e Não Identificadas.