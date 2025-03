Novos bombardeios russos deixam 14 mortos e 37 feridos na Ucrânia

Bombardeios russos deixaram ao menos 14 mortos e 37 feridos de ontem para hoje em diferentes regiões da Ucrânia.

O que aconteceu

Ao menos 11 pessoas morreram —entre elas cinco crianças— em bombardeios russos com mísseis na cidade de Dobropillia. Segundo a agência Reuters, com base em informações do Ministério do Interior ucraniano, nno ataque à região foram usados mísseis balísticos, além de múltiplos foguetes e drones, que atingiram e danificaram oito prédios de vários andares e 30 veículos. Além das vítimas, a ação russa na região deixou 30 feridos.

Outras três pessoas foram mortas e sete ficaram feridas em ataque com drone na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia. Após os ataques, autoridades ucranianas pediram apoio externo para conter as ações russas.