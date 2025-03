Papa segue sem febre e está em condição estável, diz boletim do Vaticano

O Santo Padre repousou e participou de atividades. Ele recebeu a Eucaristia de manhã e participou de orações na capela de seu apartamento. À tarde, intercalou o descanso e atividades de trabalho.

Francisco está internado há três semanas com pneumonia bilateral. A saúde do pontífice tem alternado entre pioras e leves melhoras, mas nos últimos dias ele não apresentou novos quadros de insuficiência respiratória, nem teve febre.

O papa passa pela sua mais longa internação desde que tomou posse no Vaticano, em 2013. É a quarta hospitalização durante o papado. Da última vez ele havia ficado três dias internado por conta de uma bronquite. No ano passado, Francisco alarmou a igreja após sofrer uma série de quedas. Em 2021 ele ficou dez dias recluso para se submeter a uma cirurgia no intestino.

Em mensagem de voz, Santo Padre agradeceu as orações recebidas. O pequeno áudio, publicado pelo Vaticano, mostra Francisco com a voz embargada e cansada, mas concedendo bênçãos aos fiéis.