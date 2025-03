Avião com 5 pessoas cai em condomínio de idosos nos EUA

Um avião com cinco pessoas caiu hoje em um condomínio para idosos no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. As vítimas sobreviveram a queda e foram levadas para hospitais locais, segundo a imprensa local.

O que aconteceu

O estado de saúde das cinco pessoas não foi divulgado. Cerca de 12 carros foram danificados no incidente, segundo a CNN Internacional. Ninguém que estava no solo foi atingido.

O governador Josh Shapiro disse que a aeronave caiu perto do Aeroporto de Lancaster, em Manheim Township.