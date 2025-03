Canadá escolhe ex-banqueiro como novo premiê em meio a ameaças de Trump

O novo premiê terá como prioridade negociar com Trump, que ameaça elevar tarifas impostas ao Canadá. Durante a campanha, o economista defendeu que o governo canadense retaliasse os EUA com novas tarifas.

Nas últimas semanas, a questão que dominou o debate no Canadá foi quem é a pessoa certa para confrontar Trump. "Estamos enfrentando a crise mais grave da nossa existência. Tudo na minha vida me preparou para este momento", disse Carney em seu último comício de campanha, anteontem.

Mark Carney comandou os bancos centrais do Canadá e da Inglaterra. Essa posição foi explorada pelo economista para posicioná-lo como um homem experiente e acostumado a administrar crises, mensagem repetida durante a campanha.

O economista derrotou outros três candidatos, mas a adversária principal foi a ex-ministra das Finanças Chrystia Freeland, 56. Ela integrou o governo de Trudeau até dezembro do ano passado.

Carney é uma grande figura graças à sua "experiência econômica e seriedade", diz especialista. "Ele tem um ótimo entendimento dos sistemas financeiros internacionais e dos pontos fortes e fracos da economia canadense", analisou Stéphanie Chouinard, professora de Ciências Políticas no Colégio Militar Real do Canadá.

O ex-banqueiro também terá que alinhar o Partido Liberal para as próximas eleições gerais. Os liberais aparecem empatados nas pesquisas para esse pleito, que escolhe os próximos integrantes do Parlamento. O líder do partido com mais apoio na Câmara se torna primeiro-ministro pelos próximos quatro anos.