Europeus apoiam plano árabe para reconstrução de Gaza: 'Caminho realista'

Os ministros das Relações Exteriores da França, Alemanha, Itália e Reino Unido declararam apoio ao plano árabe para a reconstrução da Faixa de Gaza, aprovado ontem pela OCI (Organização para a Cooperação Islâmica).

O que aconteceu

Plano árabe, que busca "rápida recuperação e reconstrução de Gaza", foi aprovado pela OCI, em resposta ao projeto de Donald Trump para controlar o território palestino. Os ministros das Relações Exteriores dos 57 membros da organização islâmica estiveram reunidos na sede da organização em Jidá, na Arábia Saudita, para discutir a proposta, que foi aprovada pela Liga Árabe na terça-feira passada, no Egito.

Em fevereiro, Trump propôs criar uma "Riviera do Oriente Médio" no território palestino. Em coletiva de imprensa após um encontro com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu na Casa Branca, o presidente norte-americano declarou que deseja tomar o controle da Faixa de Gaza, realocar os palestinos para países vizinhos e criar "moradias de ótima qualidade, como uma cidade bonita".