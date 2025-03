Canadá: quem é Mark Carney, o primeiro 'outsider' a ocupar cargo de premiê

Antes disso, o ex-banqueiro acumulou uma fortuna durante os 13 anos em que atuou no setor de investimentos do banco americano Goldman Sachs. Foi depois dessa experiência que assumiu a chefia do Banco do Canadá e ajudou o país durante a crise financeira de 2008.

Em 2013, Mark Carney se tornou o primeiro chefe estrangeiro do Banco da Inglaterra. Nunca antes alguém liderou dois bancos centrais do G7. Muitos especialistas o consideram responsável pela estabilidade que prevaleceu durante o Brexit, a saída dos britânicos da União Europeia. Ele tem o perfil de um gestor internacional, acostumado a lidar com crises.

A estratégia de Carney de representar a renovação funcionou, analisa especialista. "Mark Carney conseguiu impor a ideia de que representa a renovação e que sua experiência passada como chefe do Banco do Canadá e do Banco da Inglaterra lhe dá a experiência para poder enfrentar Donald Trump e chegar a um acordo com ele", explica Frédéric Boily, professor de ciência política na Universidade de Alberta.

Guerra comercial

Carney terá como prioridade negociar com o presidente dos EUA, Donald Trump, que ameaça elevar tarifas impostas ao Canadá. Durante a campanha, o economista defendeu que o governo canadense retaliasse os EUA com novas tarifas.

Nas últimas semanas, a questão que dominou o debate no Canadá foi quem é a pessoa certa para confrontar Trump. "Estamos enfrentando a crise mais grave da nossa existência. Tudo na minha vida me preparou para este momento", disse Carney em seu último comício de campanha, anteontem (7).