Serviço Secreto atira em homem armado perto da Casa Branca, nos EUA

Agentes do Serviço Secreto dos Estados Unidos atiraram em um homem armado próximo à Casa Branca, em Washington, D.C., à meia-noite do horário local (2h no horário de Brasília). O presidente Donald Trump não estava no local.

O que aconteceu

Polícia local havia informado sobre "indivíduo suicida". Ele estaria viajando de Indiana para Washington D.C. Pouco antes da meia-noite, agentes encontraram o carro dele, com um indivíduo próximo que combinava com a descrição da polícia, explicou o porta-voz do Serviço Secreto, Anthony Guglielmi.

Homem entrou em confronto com agentes do Serviço Secreto, mas não atirou. Segundo nota divulgada pela corporação, o homem "agitou" a arma quando questionado e foi baleado pelos agentes. Nenhum deles ficou ferido.