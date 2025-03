Homem gasta mais de R$ 1 milhão para restaurar farol de 123 anos nos EUA

Sonho antigo. Segundo a WBOC, afiliada local da rede de tevê CBS, Cucé é pintor industrial — é dele a empresa Blastco — e queria comprar um farol há anos para restaurá-lo, o que o levou a vender propriedades para reunir o dinheiro.

Cucé fundou o The Lighthouse Centers após adquirir o primeiro farol. A organização trabalha atualmente na restauração de três faróis: além daquele na ilha Hooper, o Craighill Channel Lower Range Front Light, no porto de Baltimore, e o Wolf Trap Lighthouse, na porção inferior da baía de Chesapeake, já no estado de Virgínia, são parte do pacote. Os dois são ainda mais antigos que o primeiro; o mais velho deles completou 151 anos.

O farol da ilha Hooper em 1961, quando serviço de monitoramento costeiro foi automatizado Imagem: Divulgação/Guarda Costeira dos EUA

Proposta é dar aos faróis interiores confortáveis, como os de uma casa. No entanto, segundo o site da organização The Lighthouse Centers, eles deverão funcionar como centros educacionais sobre a vida marinha, preservação ambiental e a história da região. Por isso, doações para custear o avanço das obras — além das visualizações de vídeos no canal do Youtube do centro — também servem como fontes de financiamento.