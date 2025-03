Zelensky se diz 'comprometido' por acordo com Trump sobre Guerra da Ucrânia

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se disse "absolutamente comprometido" em chegar a um acordo com os Estados Unidos sobre o fim da Guerra da Ucrânia.

O que aconteceu

Membros do governo ucraniano vão encontrar representantes dos EUA na Arábia Saudita nesta semana para debater um cessar-fogo. Encontro acontece após bate-boca com o presidente Donald Trump na última discussão sobre o tema.

"Tenho certeza que reunião [com Estados Unidos] será produtiva", diz Zelensky. Em vídeo publicado no X, presidente afirmou que "Ucrânia busca a paz desde o primeiro segundo da guerra" e que "a chave é agir de forma rápida e eficaz". Zelensky também vai à Arábia Saudita, para conversar com o príncipe herdeiro Mohammed Bin Salman, mas somente representantes ucranianos vão se reunir com os americanos.