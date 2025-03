Em remoção de conteúdo de diversidade dos EUA, 'Enola Gay' entra na mira

Peixes também entraram na mira. Uma imagem de biólogos do Corpo de Engenheiros do Exército estava na lista porque mencionava que eles estavam registrando dados sobre peixes — incluindo seu peso, tamanho, incubação e gênero.

A AP teve acesso a um banco de dados com mais de 26 mil imagens para serem retiradas de diversas plataformas. O secretário de Defesa, Pete Hegseth, deu até quarta-feira para os militares removerem os conteúdos que destacassem esforços de diversidade após uma ordem executiva de Trump.

A grande maioria do expurgo tem com alvo mulheres e minorias. A decisão também retira do ar inúmeros postagens que mencionam datas comemorativas para pessoas negras e hispânicas.

Questionado pela agência, o porta-voz do Pentágono, John Ullyot, comemorou a ação. ''Estamos satisfeitos com a rápida conformidade em todo o Departamento com a diretiva que remove conteúdo DEI (Diversidade, Equidade e Inclusão) de todas as plataformas. Nos raros casos em que o conteúdo removido está fora do escopo claramente delineado da diretiva, instruímos os componentes adequadamente'', falou.