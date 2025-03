EUA e Ucrânia retomam negociações de paz após tensão entre Trump e Zelensky

Os Estados Unidos e a Ucrânia vão retomar amanhã as negociações de paz sobre o conflito no Leste Europeu. O encontro, que ocorrerá em Jeddah, na Arábia Saudita, será o primeiro desde a discussão entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky na Casa Branca, no fim de fevereiro.

O que aconteceu

Expectativa é destravar diálogos após bate-boca entre Trump e Zelensky. A reunião anterior deveria ter resultado em um acordo sobre a concessão de recursos minerais ucranianos aos EUA, o que não ocorreu. Após o episódio, Trump suspendeu envio de ajuda militar à Ucrânia, aumentando a pressão sobre o governo de Zelensky.

Delegações de alto nível estarão presentes. O grupo de negociadores norte-americanos será liderado pelo secretário de Estado Marco Rubio, enquanto a comitiva ucraniana será chefiada por Andriy Yermak, chefe de gabinete de Zelensky.