Ex-presidente do BC assumirá governo do Canadá e reage a Trump

"Os americanos não se enganem: no comércio, como no hóquei [o esporte nacional], o Canadá vencerá". Carney, no entanto, deverá anunciar em breve novas eleições.

O oposicionista Partido Conservador lidera as pesquisas de intenção de votos, mas o Partido Liberal vem reduzindo a diferença desde que começaram as ameaças de Trump ao país.

Cerca de mil mortos na Síria

Os confrontos dos últimos dias entre aliados do ex-presidente Bashar al-Assad e forças do novo governo sírio deixaram 973 civis mortos, segundo o Observatório Síria de Direitos Humanos, com sede em Londres.

A violência teve início na quinta-feira com um ataque de aliados de Assad contra as forças do governo em Jableh, no oeste do país, região de maioria alauíta, ramo do islamismo seguido pela família do ex-presidente.

Hoje, o Ministério da Defesa síria anunciou o fim da operação militar na região e afirmou ter conseguido "conter os ataques do que resta do regime deposto". Foi o maior conflito na Síria desde a queda de Assad no final do ano passado.