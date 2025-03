Musk: ataque ao X partiu da 'região da Ucrânia'; grupo assumiu autoria

Dark Storm Team também derrubou site da Interpol e do governo dos Emirados Árabes Unidos. O grupo afirmou que o segundo aconteceu pelo apoio do país a Israel. Há seis dias, a monarquia anunciou investimentos de 10 bilhões de dólares em Israel.

A falha global atingiu milhares de usuários do Brasil, Estados Unidos e outros países, segundo o Downdetector. Também há relatos na Europa, Ásia, África e América do Sul, incluindo Argentina e Chile.

Usuários relataram três picos principais de instabilidade durante a manhã e a tarde de hoje. Eles ocorreram por volta das 7h, 11h e 12h20. Um pico menor aconteceu pelas 15h. No app e no site, o X exibia a mensagem: "Ocorreu um erro. Tente recarregar a página". As publicações antigas também não podiam ser visualizadas.