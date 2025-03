Petroleiro e navio colidem no Reino Unido; mais de 30 pessoas ficam feridas

Uma colisão entre um petroleiro e um navio de carga no Mar do Norte, na costa de East Yorkshire, no Reino Unido, deixou mais de 30 pessoas feridas. A operação de resgate continua, com equipes trabalhando para controlar um incêndio no petroleiro e localizar possíveis vítimas.

O que aconteceu

A colisão ocorreu por volta das 9h48 (horário local), a cerca de 10 milhas náuticas da cidade de Hull. Dados do site de rastreamento marítimo MarineTraffic indicam que o petroleiro Stena Immaculate estava praticamente parado, com velocidade de 0,1 nó, enquanto o navio de carga Solong se aproximava a 16 nós.

O Stena Immaculate, de bandeira americana, transportava produtos químicos e estava a caminho de Killingholme, no Reino Unido. Já o Solong, de bandeira portuguesa, seguia para Rotterdam, nos Países Baixos.