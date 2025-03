Após bate-boca, Trump diz que convidará Zelensky de volta à Casa Branca

Zelenski disse no X que os EUA propuseram "dar um primeiro passo ainda maior" —um cessar-fogo "completo" de 30 dias. "Não apenas interrompendo os ataques com mísseis, drones e bombas, não apenas no Mar Negro, mas também ao longo de toda a linha de frente", afirmou.

A Ucrânia está pronta para aceitar essa proposta - nós a vemos como um passo positivo e estamos prontos para aceitá-la. Agora, cabe aos Estados Unidos convencer a Rússia a fazer o mesmo. Se a Rússia concordar, o cessar-fogo entrará em vigor imediatamente Volodymyr Zelensky

Há três pontos principais da proposta da Ucrânia para um cessar-fogo:

Silêncio na terra, com o fim dos ataques com mísseis, bombas e drones de longo alcance;

Silêncio no mar;

Medidas de construção de confiança, principalmente a libertação de prisioneiros de guerra e detentos e o retorno de crianças ucranianas que foram transferidas à força para a Rússia.

As delegações dos dois países também discutiram a necessidade de ajuda humanitária como parte do processo de paz. A Ucrânia enfatizou que seus parceiros europeus deveriam estar envolvidos no processo. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou, em post no X, que "A UE está pronta para desempenhar plenamente seu papel, junto com seus parceiros, nas próximas negociações de paz".

Presidente da França pediu plano aos europeus. Emmanuel Macron disse aos chefes militares de toda a Europa e de outros países que elaborem um plano "para definir garantias de segurança confiáveis" para a Ucrânia no caso de um cessar-fogo.