Bebê tem pênis amputado após erro médico em circuncisão na Somália

Foi necessária a amputação total do órgão. Para evitar o estreitamento da uretra, os médicos inseriram um cateter no que restou do pênis do recém-nascido.

Após a cirurgia, o bebê permaneceu no hospital por alguns dias em observação para acompanhamento do processo de cicatrização. O cateter foi mantido por três meses para evitar complicações na uretra. Nos meses seguintes, ele continuou tendo acompanhamento médico frequente para garantir que a ferida cicatrizasse corretamente e que conseguisse urinar normalmente. O processo de cicatrização ocorreu bem, e não foi necessário um enxerto de pele.

Segundo a publicação, a circuncisão é um procedimento muito comum no mundo todo, e esse tipo de complicação é raro. O procedimento está geralmente associado a questões religiosas, culturais e médicas. Entre seus possíveis benefícios estão a redução do risco de doenças sexualmente transmissíveis, câncer peniano e cervical em adultos, além de infecções do trato urinário em crianças.