EUA anunciam início da taxação de 25% sobre aço e alumínio para esta quarta

A Austrália também não será isenta das tarifas sobre aço e alumínio, segundo informou a mídia australiana, citando um funcionário da Casa Branca. Em fevereiro, Trump havia dito ao primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, que consideraria a isenção da Austrália dessas tarifas devido ao superávit comercial dos EUA com o país. No entanto, isso não acontecerá.

As tarifas atingirão mais de US$ 25 bilhões em componentes de alumínio importados para carros, caminhões, ônibus, tratores e veículos especiais, e US$ 15 bilhões em importações de móveis e peças de metal, segundo a análise da Reuters.

Com informações da Reuters e de Estadão Conteúdo.