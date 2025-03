Arqueólogos descobrem parte secreta e mais antiga da Muralha da China

Foram coletados artefatos tradicionais, bem como espécimes como sílica vegetal e ossos de animais. Além disso, colheram amostras para luminescência opticamente estimulada (OSL) e datação por carbono-14, produzindo uma riqueza de descobertas arqueológicas. As informações foram divulgadas pelo periódico Global Times.

Escavações na Muralha de QI Imagem: Jinan Daily/Global Times

A escavação revelou evidências significativas de vários períodos da construção. A equipe desenterrou grandes estruturas de terra batida, estradas, encostas, fundações residenciais, trincheiras e poços de cinzas, bem como paredes que datam de várias fases do desenvolvimento da muralha Zhang Su, líder do projeto do Instituto Provincial de Relíquias Culturais e Arqueologia de Shandong.

Estruturas podem ser divididas em duas fases: inicial e final. As mais antigas têm cerca de 10 metros de largura e podem ter sido construídas durante a Dinastia Zhou (1046 a.C. - 256 a.C.). Já as construídas mais adiante, na fase final, fazem parte do Período dos Estados Combatentes (475 a.C. - 221 a.C.) e contam com mais de 30 metros de largura.

Com 641 km, a construção pode ter sido feita para proteger o Reino de Qi de invasões. Além dessa nova perspectiva sobre a idade da Muralha, os arqueólogos também encontraram fundações semi-subterrâneas de duas residências que datam da Dinastia Zhou. A descoberta sugere que o local pode ter sido um pequeno assentamento para defesa do rio local.