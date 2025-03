Paz na Ucrânia: por que Arábia Saudita e Qatar mediam tantos acordos de paz

Ucrânia quer forçar a mão de Putin para assinar uma trégua aérea e aposta na ajuda saudita. Horas antes do encontro, o país lançou o maior ataque à Rússia desde o início da guerra, com centenas de drones disparando contra Moscou.

Arábia Saudita tem histórico positivo como pacificadora há quatro décadas. Em 1989, país mediou negociações para o Acordo de Taife, que pôs fim à guerra civil no Líbano. Em 2007, intermediou o Acordo de Meca, que encerrou hostilidades entre os grupos palestinos Hamas e Fatah.

No entanto, sauditas haviam adotado postura agressiva nos últimos anos. Em 2015, o país interveio na guerra civil do Iêmen com ataques aéreos e de artilharia contra os rebeldes houthis, em apoio ao governo. Em 2017, o Líbano acusou os sauditas de deterem o seu primeiro-ministro, Saad al-Hariri, para forçá-lo a renunciar. Em 2018, o jornalista Jamal Khashoggi foi assassinado por agentes na Embaixada saudita em Istambul, após críticas ao governo.

Agora, tentam estrategicamente retomar sua tradição diplomática. O próprio bin Salman é responsável pela guinada: desde 2022, o país mantém negociações com os houthis no Iêmen para tentar chegar a um cessar-fogo. O país também é intermediário de conversas entre os governantes militares do Sudão e as forças rebeldes. Ainda em 2022, supervisionou um acordo entre Rússia e Ucrânia, em que mais de 250 prisioneiros de guerra foram devolvidos a seus países.

Interesse seria econômico. Tornar o Oriente Médio mais estável e conquistar parcerias é essencial para os investimentos sauditas. "Esta é uma parte importante de sua estratégia —acabar com sua dependência das exportações de petróleo e atrair negócios estrangeiros para ajudar a desenvolver novos setores econômicos", comentou Elizabeth Dent, pesquisadora em segurança militar do Golfo e Península Árabe do think tank Washington Institute, à BBC.

E o Qatar?

Qatar mantém boas relações com grupos islâmicos não ortodoxos, repudiados pela Arábia Saudita ou países ocidentais. É o caso do Talibã, da Irmandade Muçulmana e do Hamas. Na Primavera Árabe, entre 2010 e 2011, o Qatar deu seu apoio aos grupos de oposição na Síria e na Líbia e, como resultado, os sauditas e outras nações do Oriente Médio cortaram relações com o país.