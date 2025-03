Quem são os alauitas, minoria religiosa alvo de massacre na Síria

Etnia está concentrada no litoral do país. A cidade de Latakia, por exemplo, foi uma das mais atacadas por apoiadores do atual governo e é considerada lar da minoria.

Líderes já definiram religião, que apareceu no século 10 no vizinho Iraque, como "terceiro modelo" do islamismo. Em geral, os alauitas são colocados como um segmento dos xiitas, braço mais conservador da religião, mas documento obtido em 2016 pela BBC mostra que lideranças rejeitam a definição.

Documento de oito anos atrás deu alguns detalhes sobre a fé —praticada de forma discreta. À época, dois dos autores do documento, divulgado pela BBC, falaram em anonimato que quiseram reafirmar sua identidade porque a comunidade estava sendo assassinada por sua fé.

Etnia incorporou elementos de outras religiões monoteístas, mas ainda tem Alcorão como único livro sagrado. Alauitas têm elementos do judaísmo e do cristianismo em suas tradições, mas líderes afirmam que isso "não deveria ser visto como desvio do islã, mas como elementos que testemunham nossa riqueza e universalidade".

Existem os xiitas e os sunitas, mas dentro disso você vai ter muitas subdivisões da religião muçulmana. O que eu penso para criar um paralelo é na quantidade de igrejas pentecostais que existem hoje em dia. São várias subdivisões do cristianismo. É tentar olhar por esse prisma: você tem várias subdivisões dentro dos muçulmanos. Leonardo Paz Neves, analista do Núcleo de Prospecção e Inteligência Internacional da FGV, ao UOL

Qual a ligação da minoria com os Assad?

Bashar al-Assad e seu pai, Hafez, que deu um golpe de estado em 1970, eram alauitas. Eles também alçaram pessoas da minoria religiosa a cargos importantes na estrutura do governo.