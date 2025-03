Acordo entre Ucrânia e EUA revela fraqueza da Europa, diz professor

O possível acordo de cessar-fogo anunciado após reunião entre Ucrânia e os Estados Unidos revela a fraqueza da Europa como intermediadora da guerra entre russos e ucranianos, avaliou o professor da FGV Evandro Carvalho durante entrevista ao UOL News, do Canal UOL. A Rússia ainda não se manifestou oficialmente sobre o acordo.

Talvez, seja um acordo mais político do que jurídico entre os dois países. Esse acordo entre Estados Unidos e Ucrânia, primeiramente, pode também demonstrar, a fraqueza da Europa, como um ator relevante nesse processo de negociação do cessar-fogo, inclusive visando um acordo de paz. Evandro Carvalho, professor da FGV (Fundação Getúlio Vargas)

A Ucrânia concordou em aceitar uma proposta dos Estados Unidos para um cessar-fogo imediato de 30 dias do conflito no país. As informações constam em uma declaração conjunta publicada hoje pelos dois países. A reunião da Ucrânia com os Estados Unidos ocorreu na Arábia Saudita.