'Se o Canadá virar nosso 51º estado, não terá tarifas', diz Trump

Trump afirmou ainda que, caso outras tarifas "absurdas e de longa data" não sejam eliminadas pelo Canadá, ele aumentará substancialmente as tarifas sobre carros importados do país a partir de 2 de abril. Segundo ele, "isso encerraria permanentemente a indústria automobilística no Canadá, uma vez que esses carros poderiam ser facilmente fabricados nos EUA".

Após outras críticas ao país vizinho, Trump sugeriu que esses problemas tarifários podem ser resolvidos caso o Canadá se torne o 51º estado americano.

A única coisa que faz sentido é que o Canadá se torne nosso querido 51º estado. Isso eliminaria todas as tarifas e resolveria todas as questões comerciais. Os impostos dos canadenses seriam drasticamente reduzidos, eles estariam mais seguros, militarmente e de outras formas, do que nunca. Não haveria mais problemas na fronteira norte, e a maior e mais poderosa nação do mundo se tornaria ainda maior, melhor e mais forte do que nunca — e o Canadá faria parte disso. Donald Trump, em postagem em rede social

Após o recuo de Ontário na tarifa de 25% sobre a eletricidade, o governo dos EUA não levou adiante a ameaça de impor uma tarifa adicional aos produtos canadenses. A Casa Branca anunciou que as tarifas para aço e alumínio serão de 25% para todos os países a partir desta quarta-feira, incluindo o Canadá.