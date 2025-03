Ucrânia faz ataque e mata três em Moscou horas antes de encontro com EUA

Ucrânia quer "forçar" Rússia a aceitar uma trégua aérea. A medida foi proposta pela Ucrânia como condição para possíveis negociações visando acabar com a guerra. "Este é outro sinal para [Vladimir] Putin se interessar por uma trégua aérea", disse Andriy Kovalenko, porta-voz do Centro Contra a Desinformação do governo ucraniano.

Secretário americano elogiou proposta ucraniana. "Este é o tipo de concessão necessário para acabar com o conflito", afirmou Marco Rubio, que lidera a delegação americana em Jidá.

As negociações acontecem em um momento delicado para Kiev na linha de frente da guerra, onde suas tropas estão em desvantagem numérica e de munições. Durante o fim de semana, a Rússia reivindicou avanços importantes na região de Kursk, ocupada parcialmente pelos ucranianos, e também relatou progressos na região ucraniana de Sumy pela primeira vez desde 2022.

Situação entre EUA e Ucrânia se acalmou nos últimos dias após Trump declarar que Zelesnky estava disposto a negociar. Antes, ele acusou o ucraniano de ser um "ditador ingrato" que não queria a paz. Ao mesmo tempo, Trump começou a ameaçar Moscou com a adoção de novas sanções, depois de semanas de aproximação com Putin.

*Com informações de RFI e AFP