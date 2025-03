Ucrânia ataca Moscou horas antes de reunião com os EUA

Ele é acusado de receber pagamentos indevidos por meio de uma empresa de consultoria que fundou em 2021, quando estava fora da política, e que transferiu para sua mulher e filhos.

O Partido Socialista e o Chega, de extrema-direita, já anunciaram que votarão contra o governo.

Se a moção de confiança for derrotada, Portugal terá sua terceira eleição em quatro anos. Montenegro, da Aliança Democrática, lidera há 11 meses um governo minoritário, após eleições que registraram um grande avanço do partido anti-imigração Chega.

Alívio nas bolsas pelo mundo

Depois do pior dia das bolsas americanas no ano, os mercados pelo mundo mostraram uma relativa estabilidade nesta terça-feira.

As principais bolsas da Ásia abriram em forte queda, mas reduziram as perdas ao longo do pregão. No meio da manhã, os principais índices das bolsas da França e da Alemanha registravam ligeira alta, e o FTSE 100, de Londres, pequena queda.