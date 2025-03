Ataque russo mata cinco após Ucrânia aceitar plano de cessar-fogo dos EUA

A Rússia lançou um ataque noturno contra Kiev horas após a Ucrânia aceitar uma proposta dos EUA para um cessar-fogo.

O que aconteceu

Drones atingiram a capital Kiev e Kryvyi Rih, cidade natal do presidente Volodymyr Zelensky. A Força Aérea ucraniana diz que foram lançados 133 drones de diversos tipos, além de mísseis. O país usou seu sistema de defesa para derrubar 98 drones.

Pelo menos cinco pessoas morreram e duas ficaram feridas. Em Kryvyi Rih, uma mulher de 47 anos morreu no ataque. No porto de Odessa, no sul da Ucrânia, quatro cidadãos sírios morreram após um míssil atingir um cargueiro com bandeira de Barbados. "O navio estava carregando trigo que seria exportado para a Argélia. É um navio totalmente civil", disse Oleksiy Kuleba, vice-primeiro-ministro e ministro da Reconstrução.