'Ruas cheias de cadáveres': alauitas se escondem e narram massacre na Síria

"Apagamos as luzes e nos escondemos. Quando conseguimos fugir do nosso bairro, Al Qusur, vimos as ruas cheias de cadáveres.Que crime as crianças cometeram? Será que elas também apoiam o regime [derrubado]? A comunidade alauíta é inocente", defendeu a mulher de 35 anos, após fugir de Baniyas para uma região próxima à fronteira libanesa, onde foi acolhida por uma família cristã

"Mataram meu único vizinho, se tivesse esperado mais 5 minutos, também teria morrido". Um alauita opositor de Assad perdeu 3 parentes. Samir Haidar, 67, também vive Em Baniyas e escapou por pouco do massacre. Ele conseguiu fugir pouco antes da chegada dos homens armados, mas seus dois irmãos e seu sobrinho não tiveram a mesma sorte. O homem passou mais de 10 anos nas prisões do ex-ditador sírio, a quem ele e seus irmãos se opunham.

Eles reuniram todos os homens no telhado e atiraram neles. Todos morreram, inclusive meu irmão.

Samir Haidar, à AFP

"Recolheram corpos com escavadeiras e enterraram em valas comuns, até jogaram alguns no mar." Um morador da cidade de Jablé falou em anonimato no domingo (9) que estava há quatro dias sem sair de casa, sem comida ou água, por medo dos grupos armados. Dividindo espaço com mais 5 pessoas, ele disse que mais de 50 conhecidos morreram.

Somos seis pessoas na casa, com meus pais e meus irmãos. Não há eletricidade há quatro dias, não há água, não temos nada para comer e não nos atrevemos a sair.

Morador de Jablé, que pediu para não ser identificado

Após 14 anos de Guerra Civil na Síria, o novo conflito leva mais pessoas a planejar deixar o país. Jaafar Ali, um alauíta de 32 anos, disse que teve que fugir para o Líbano com seu irmão. "Acho que não voltarei para a Síria tão cedo. Queremos ser recebidos em um país seguro, onde não sejamos reprimidos como alauitas, ou queremos proteção internacional", declarou.