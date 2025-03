Trump sofre pressão, mas só deve recuar por reação da Bolsa, diz professor

Desde que assumiu o governo, em janeiro, Trump tem elevado tarifas para produtos de vários países, como Canadá, México, China e o próprio Brasil, entre outros. No caso chinês, as tarifas geraram retaliação de Pequim, que impôs sobretaxas sobre diversos produtos e empresas americanas.

As tarifas alfandegárias protegem a produção local, tornam os produtos estrangeiros mais caros, beneficiando a indústria nacional e garantindo maior competitividade para fabricantes domésticos, mas geram custos que são repassados ao consumidor final. Importadores incorporam esses encargos aos preços de venda, incluindo despesas com transporte e seguro.

Ao Canal UOL, o professor citou a conversa que teve com um senador republicano do estado americano de Maine.

Ele me disse que, por exemplo, no Maine, que produz muita lagosta, a lagosta pescada no Maine vai para o Canadá para ser processada e volta para os Estados Unidos. Então, pela situação atual, a lagosta está sofrendo 50% de tarifa.

Tirando especificamente o ovo, que aumentou muito de preço, e obviamente tem a ver com as tarifas, os outros produtos ainda não começaram a sofrer, porque muitos varejistas aumentaram o estoque dos produtos antecipando eventual tarifa. Então a gente não começou a sofrer isso no dia a dia. Maurício Moura, professor da Universidade George Washington (EUA)

Landim: 'Parte do governo quer entrar na OMC contra Trump'

No UOL News, a colunista Raquel Landim apurou que parte do governo Lula (PT) defende a ideia de entrar na OMC (Organização Mundial do Comércio) contra tarifas adotadas pelo presidente americano, Donald Trump, sobre o aço e alumínio brasileiros.