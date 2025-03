Turista dos EUA posta foto com filhote de wombat e é criticada: 'Deportem'

Vídeo foi deletado após críticas. Embora, a princípio, Jones tenha argumentado que segurou o filhote por "apenas um minuto" e que não lhe causou nenhum dano, a influenciadora decidiu apagar a gravação das redes sociais. Jones, que tem mais de 92 mil seguidores no Instagram, tornou seu perfil privado após a polêmica.

O vídeo gerou indignação, com australianos pedindo, inclusive, a deportação de Jones. "Prende, multa, deporta e bane", escreveu um usuário no Reddit. Outros criticaram o desrespeito da influenciadora com a vida selvagem local.

É revoltante, tanto ela quanto o homem que a acompanhava. Como eles acham que a mãe tentando recuperar o filhote e o bebê gritando de terror são algo engraçado e aceitável? É algo sem alma, sem coração

Escreveu um usuário

"Ela se diz bióloga e deveria saber que isso é inaceitável", comentou outra pessoa. Mais um acrescentou: "Por favor, relatem ao Departamento de Assuntos Internos da Austrália para que ela seja proibida de pisar no país novamente".

Na Austrália, todos os animais são protegidos pela Lei de Proteção Ambiental e Conservação da Biodiversidade. A captura e o manejo inadequado de animais selvagens podem resultar em multas de até US$ 148.237 (aproximadamente R$ 861.626) para indivíduos e US$ 157.298 (cerca de R$ 914.626) para empresas, além de pena de prisão de até sete anos. No entanto, não há, ainda, registros de multas ou outras sanções à jovem.

O perfil de Jones no Instagram é repleto de fotos e vídeos dela com animais mortos ou capturados. Em uma publicação, ela aparece brincando com uma cobra venenosa na Austrália. Em outra, segura um tubarão bebê e um ouriço (equidna).