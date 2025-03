Entenda o escândalo com cassinos que derrubou o premiê de Portugal

Os contratos de concessão entre o governo e o Solverde seriam renovados até o final deste ano. O jornal Correio da Manhã também revelou que Montenegro foi advogado da Solverde em negociações com o Estado durante o penúltimo mandato do ex-primeiro-ministro António Costa, que renunciou no final de novembro de 2023 após ser alvo de operação policial. Durante o período em que Montenegro foi o representante jurídico do grupo, o Solverde teria negociado com o governo português uma prorrogação de contratos de concessão para a exploração de jogos de cassino em Algarve e Espinho.

Segundo o jornal Expresso, a Spinumviva recebe do grupo Solverde pagamentos mensais desde julho de 2021. O valor seria de 4.500 euros, mais de R$ 28.575 conforme cotação atual.

Montenegro foi o fundador da Spinumviva e era dono da maior parcela da empresa até 2022. À época, o político deixou a empresa e transferiu suas cotas para os familiares. Apesar de Montenegro ter saído da empresa em 2022, o ex-premiê tem sido criticado por conta de um possível conflito de interesse, já que, por ser casado no regime de comunhão parcial de bens, teria direito aos lucros da Spinumviva.

Pedro Nuno Santos, Secretário-Geral do Partido Socialista e líder da oposição, acusou Montenegro de "receber pagamentos de empresas" enquanto era primeiro-ministro. Os pagamentos dos clientes da Spinumviva à consultoria foram mantidos após Montenegro assumir o cargo.

Montenegro também foi acusado de irregularidades na compra de um apartamento por meio da empresa. A Spinumviva teria se beneficiado de uma lei aprovada em 2024 que mudou as regras sobre construção de casas em áreas rurais.

O grupo Solverde revelou que rescindiu o contrato com a Spinumviva. Montenegro, por sua vez, anunciou que a esposa vendeu suas ações para os filhos, que serão os únicos proprietários e administradores do negócio da família.