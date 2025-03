Por que avião da 2ª Guerra 'censurado' por Trump se chamava Enola Gay?

O piloto Paul Tibbets no Enola Gay Imagem: Divulgação/Arquivo Nacional dos EUA

O coronel teria evocado a mãe como fonte de autoconfiança diante da missão. Posteriormente, Tibbets relembrou o momento do batismo do avião no livro "The Return of the Enola Gay", de 1998.

Meus pensamentos se encaminharam, a essa altura, para minha ruiva e corajosa mãe, cuja confiança silenciosa foi uma fonte de força para mim desde a infância e particularmente durante um período de introspecção, quando decidi abandonar uma carreira médica para me tornar piloto militar. Em uma época em que meu pai achava que eu tinha perdido a cabeça, ela ficou ao meu lado e disse: 'Você vai ficar bem, meu filho'. Paul W. Tibbets Jr.

Enola Gay à época dos bombardeios Imagem: Divulgação/Força Aérea dos EUA

A verdadeira Enola Gay teria se divertido com a homenagem. Ao menos, de acordo com os registros de relatos no arquivo casa de leilões Paul Fraser Collectibles, parceira do museu Smithsonian.

Que avião era esse?

Enola Gay, uma aeronave americana Boeing B-29, foi responsável pelo lançamento da bomba atômica sobre a cidade de Hiroshima, no Japão, em 6 de agosto de 1945. Chamada de "little boy", a bomba explodiu a aproximadamente 600 metros do solo, causando uma onda de calor de mais de 4.000 ºC em um raio de cerca de 4,5 km.