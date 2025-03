Radiografia de tórax confirma melhora do papa Francisco, diz Vaticano

Uma radiografia de tórax feito no papa Francisco ontem confirmou as melhoras registradas nos últimos dias, informou o Vaticano em boletim divulgado hoje à tarde.

O que aconteceu

O papa segue recebendo ajuda para respirar durante a noite. Os médicos alternam entre a oxigenoterapia e a ventilação mecânica não invasiva, técnicas para facilitar a respiração. "Hoje de manhã (...) o papa recebeu a Eucaristia e se dedicou à oração", diz um trecho do boletim.

A condição clínica do pontífice permanece estável "na complexidade do quadro geral", ressaltou o Vaticano. O papa Francisco foi internado no Hospital Gemelli, em Roma, com bronquite, mas depois foi informado que ele sofria de pneumonia em ambos os pulmões.