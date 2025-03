Surfista morre em ataque de tubarão na Austrália: Muito sangue, diz polícia

Um surfista morreu após ser atacado por um tubarão na costa de Wharton Beach, na Austrália, na tarde de segunda-feira. A cena foi presenciada pela namorada dele, seu cão e outros banhistas.

O que aconteceu

Steven Payne, 37, surfava em uma área remota a cerca de 772 km de Perth, quando foi atacado por um tubarão. Testemunhas relataram que o ataque durou minutos e deixou o homem em "estado de angústia" antes de ele ser puxado para debaixo d'água.

A namorada do surfista, que não teve o nome divulgado, estava na praia com o cachorro do casal, e viu tudo acontecer. O casal estava na quinta semana de uma viagem que tinha previsão de durar seis meses pela Austrália.