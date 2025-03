Tarifas americanas sobre aço e alumínio entram em vigor, e Europa retalia

Questionado sobre a proposta de cessar-fogo, o porta-voz Dmitri Peskov afirmou hoje que o governo russo está à espera de um contato da diplomacia americana para conhecer os detalhes da proposição.

Semanas atrás, Zelensky já havia sugerido uma trégua nos confrontos aéreos e navais, mas a ideia foi prontamente rejeitada pela Rússia.

Cai o governo português

O parlamento português votou ontem para dissolver o governo do primeiro-ministro, Luís Montenegro, da Aliança Democrática, de centro-direita. Montenegro é acusado de receber pagamentos de empresas privadas por meio de uma empresa de consultoria em nome de sua mulher.

O presidente Marcelo Rebelo de Sousa deve se reunir hoje com os líderes dos partidos e convocar eleições antecipadas para maio.

Montenegro chegou ao poder há 11 meses, após a AD vencer as eleições de março do ano passado com uma diferença de menos de um ponto percentual sobre o Partido Socialista. O pleito foi marcado pelo crescimento do Chega, de extrema-direita.