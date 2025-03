Após Ucrânia aceitar cessar-fogo, Trump fala em 'sinais positivos' de Putin

Mais cedo, o principal assessor de política externa da Rússia criticou o acordo proposto pelos EUA. "Não nos dá nada. Só dá aos ucranianos uma oportunidade de se reagrupar, ganhar força e continuar a mesma coisa", disse Yuri Ushakov.

Durante o encontro no Salão Oval, Trump também afirmou que não recuará do aumento das taxas contra o Canadá. "Os EUA não podem subsidiar um país por US$ 200 bilhões por ano. [...] O Canadá atua como um estado, não precisamos de nada que eles têm. Eles podem integrar o país como um estado incrível", ironizou.

Ao lado do secretário-geral da Otan, o presidente dos EUA ainda disse que a organização se fortaleceu após sua eleição. "Pouquíssimos países pagavam sua parte. [...] Eu disse que não estaríamos envolvidos com a Otan se eles não pagasse, e a Otan se tornou mais forte com as minhas ações. [...] Provavelmente, quase US$ 600 bilhões foram injetados", garantiu.

*com informações da Reuters