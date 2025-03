Cotrim: fotógrafo atingido em ato na Argentina está em estado grave; vídeo

Na confusão, o fotógrafo acabou sendo atingido por uma bala de borracha. Vídeo que circula pelas redes sociais mostra o momento em que ele cai no chão e é socorrido por outros manifestantes.

Ele está com uma mochila e atrás de uma barricada de fogo. A informação que temos é que o cartucho da bomba atingiu a cabeça dele. Há outras imagens sensíveis que mostram o ferimento na cabeça dele e a perda de sangue, no momento em que ele estava sendo atendido pelos médicos. Amanda Cotrim, correspondente e colunista do UOL

O que diz o governo Milei

Durante o ato, os manifestantes fizeram barricadas para conter os agentes. Um carro da polícia foi incendiado. Um manifestante ferido por uma bala de borracha foi encaminhado ao hospital, informou o governo argentino.

A mobilização também contou com organizações sindicais do país, como a CGT (Confederação Geral do Trabalho).

Em resposta, o governo Milei montou uma mega operação de segurança e ameaçou impedir que os torcedores de futebol presentes no protesto entrem nos campos de futebol. Pelo menos duas quadras da avenida Callao, onde está localizado o palácio legislativo, ficaram fechadas pela polícia.