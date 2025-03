Francisco é pop: papa vira tema de grafites, camisetas e doces

"Pela vizinhança, o tema Papa sempre me foi próximo. Quando ele assumiu, achei fisicamente muito parecido com meu avô paterno, que faleceu há muito tempo. Após ouvir seus discursos, me afeiçoei ao nome escolhido para o pontificado e pela sua personalidade: simpático, simples e humilde. Daí, veio a primeira arte, em 2014: um superman alternativo, de óculos, um pouco acima do peso, com sua habitual pasta preta com os dizeres "Valores", na qual carrega sempre o cachecol do seu time de futebol, o San Lorenzo. Ele é um de nós. E um de nós se tornou Papa!

Mauro Pallota, artista

Arte em do papa em Roma Imagem: Letícia Rocha/UOL

"Francesco é multado porque parou o papamóvel em fila dupla!" Essa cena foi escolhida para estampar a edição comemorativa do 16º aniversário da Elvis Lives Roma, marca conhecida por retratar a cidade e suas contradições cotidianas, com muita ironia. "Queríamos dois temas centrais que o cidadão vive no dia-a-dia: o Papa e o drama de encontrar um lugar para parar. Eles são perfeitos e combinam bem com nossa ideia de unir tradição e cotidiano", conta o publicitário Marco Polica, proprietário da loja, localizada no Trastevere, bairro vizinho do Vaticano. O empresário ressalta que todo o projeto foi realizado no ano passado. "Jamais faríamos algo para aproveitar o momento que o Papa Francisco está vivendo."

Ovo de Páscoa com a imagem do papa é vendido em Roma Imagem: Letícia Rocha/UOL

Uma confeitaria com vitrine 'abençoada' com biscoitos de glacê e ovos de Páscoa. O pontífice, desde 2015, é um tema querido na Dolce Maniera, clássica confeitaria do bairro de Prati, que abriga a Santa Sede. "Ele assumiu em 2013 e, pouco tempo depois, já sentimos que era especial, do povo e quis homenageá-lo. Sem falar que respiramos muito a atmosfera que circunda o Vaticano, pois estamos a cinco minutos da Praça São Pedro", diz Antonio Sgro, proprietário do local que carrega mais de quarenta anos de história na cidade.