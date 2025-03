Musk provoca bilionário mexicano dono da Claro e toma prejuízo de R$ 40 bi

Reação dura de Slim foi motivado porque o mexicano considerou o ataque de Musk uma ofensa à sua reputação. Ainda, o bilionário considerou o ataque pessoal pelo fato de ele ser um dos principais acionistas do The New York Times, ao adquirir 16,8% do maior jornal do mundo. Na postagem replicada por Musk, é citada a participação do mexicano no quadro societário do jornal.

Presidente do México saiu em defesa de Slim. Claudia Sheinbaum se referiu a acusação como "mentirosa" e afirmou não existir "nenhuma investigação contra o empresário ou suas empresas" por envolvimento com criminosos mexicanos. A mandatária também afirmou que não permitirá que se queira "associar o México com a questão do narcotráfico".

A América Móvil tem forte atuação na América Latina e usava serviços da Starlink para promover internet a serviços corporativos e telecomunicações móveis, que passaram a ser afetados. Por outro lado, o fim da parceria é danoso para Musk que, além do prejuízo bilionário, perdeu um importante parceiro na região em um momento no qual ele tenta ter mais influência.

Após o rompimento dos negócios com a Starlink, a América Móvil anunciou investimentos próprios para fortalecer sua infraestrutura. A empresa do bilionário mexicano vai aplicar cerca de US$ 22 bilhões em até três anos, a fim de se fortalecer no mercado e reduzir a dependência de parcerias externas.

Carlos Slim é o homem mais rico da América Latina e está no top 15 de mais ricos do mundo. Segundo dados da revista Forbes, ele possui uma fortuna estimada em quase US$ 80 bilhões.