Quase 100 são presos em ato na Trump Tower por liberdade de aluno palestino

Pelo menos 98 pessoas foram presas hoje durante um protesto no saguão da Trump Tower, em Nova York, nos Estados Unidos, enquanto pediam a libertação imediata de Mahmoud Khalil, estudante palestino da Universidade de Columbia detido no dia 8 de março por agentes de imigração do governo Donald Trump.

O que aconteceu

Manifestantes foram presos sob acusação de invasão de propriedade e resistência à prisão. O grupo que protestou no local vestia camisas vermelhas com os dizeres "Not in Our Name" (Não em Nosso Nome, em tradução para o português). Cerca de 300 manifestantes estavam presentes no local, segundo Sonya Meyerson-Knox, representante da organização Jewish Voice for Peace.

Grupo entrou no local disfarçado, diz a polícia de Nova York. Em comunicado à imprensa dos EUA, o Departamento de Polícia de Nova York informou que os manifestantes esconderam os equipamentos para protestar e invadiram o saguão da Trump Tower.