Rússia retoma cidade e expulsa tropas ucranianas em Kursk

Criada em maio de 2021, a comissão da ONU é presidida pela juíza Navi Pillay, ex-comissária da ONU para os Direitos Humanos e ex-presidente do Tribunal Penal Internacional para Ruanda.

Sequestro de trem deixa 58 mortos no Paquistão

O sequestro de um trem no Paquistão terminou com pelo menos 58 pessoas mortas ontem na província do Baluquistão.

Segundo um porta-voz das forças militares, 33 militantes do grupo separatista Exército de Libertação do Baluquistão (ELB) foram mortos durante a operação de resgate. Ele também afirmou que os integrantes do grupo mataram 21 reféns e quatro militares.

O trem, com 440 passageiros, foi atacado e tomado na terça-feira.

Os sequestradores exigiam a libertação de presos políticos. O ELB é um dos grupos militantes que lutam pela independência do Baluquistão, a maior província do Paquistão, na região de fronteira com o Irã e com o Afeganistão.