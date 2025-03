Governo Milei denuncia opositores e juíza após protestos: 'Atentado'

O Ministério da Segurança solicita que a Justiça Federal assuma a investigação dos atos ocorridos na manifestação. A pasta argumenta que os eventos não se limitam a crimes comuns, mas representam uma tentativa de desestabilização do governo do presidente Javier Milei. O governo ainda faz um alerta de que novas mobilizações estariam sendo convocadas para as próximas semanas.

O que foi o protesto

A manifestação de aposentados foi apoiada também por torcidas organizadas de futebol. O protesto foi convocado por sindicatos e organizações sociais e tomou as ruas na tarde de ontem em Buenos Aires.

Atos públicos dos aposentados ocorrem todas as quartas-feiras há anos. Eles exigem atualização do valor das aposentadorias, o restabelecimento da cobertura dos custos com medicamentos e a continuação da moratória previdenciária, que termina no final de março e permite que pessoas se aposentem sem ter cumprido os 30 anos de contribuição.

Nos últimos meses, a polícia passou a reprimir esses atos com gás lacrimogêneo e violência física contra os idosos. O protesto desta quarta-feira teve o número de participantes multiplicado exponencialmente, com a adesão de torcidas organizadas de cerca de 30 times de futebol.