Trump diz que teve 'conversas muito boas' com a Rússia sobre guerra

Primeiro, você não quer atiçar alguém que é muito maior que você, mesmo com dinheiro. Tem muito dinheiro que mandamos a eles, e muitos equipamentos. E fazemos o melhor equipamento militar no mundo, mas mesmo com tudo isso... É uma vergonha o que está acontecendo, uma coisa dessa nunca teria acontecido [se tivesse sido reeleito em 2016]. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos

Situação mundial "pode facilmente levar à Terceira Guerra Mundial", diz Trump. O republicano, no entanto, acredita que as negociações americanas seguem em "boa forma".

Putin impôs condições para cessar-fogo. Em coletiva de imprensa ontem, o presidente russo disse apoiar o cessar-fogo, mas que há questões ainda a serem discutidas. "Como podemos garantir que essa situação não aconteça novamente? Como o controle será organizado? Essas são questões importantes", disse.

Na terça-feira, Ucrânia aceitou acordo de cessar-fogo válido por trinta dias. Os países estão em cessar-fogo, depois que representantes ucranianos assinaram um acordo válido por 30 dias, proposto por americanos, na última terça-feira, em Jedá, na Arábia Saudita.