África do Sul chama expulsão de embaixador nos EUA de 'lamentável'

Elon Musk também ampliou as alegações de racismo contra brancos na África do Sul. Ele afirmou que a Starlink não tem permissão para operar na África do Sul porque "ele não é negro".

O embaixador Rasool criticou Trump e seus aliados por promoverem teses supremacistas. Ele usou como referência o apoio de Musk e do vice-presidente JD Vance ao britânico Nigel Farage e ao partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha, herdeiro do movimento nazista.

A presidência tomou nota da lamentável expulsão do embaixador da África do Sul nos Estados Unidos, o senhor Ebrahim Rasool.

O embaixador da África do Sul nos Estados Unidos não é mais bem-vindo em nosso grande país, Ebrahim Rasool é um político que faz ataques raciais e odeia os Estados Unidos e presidente dos EUA. Não temos nada a discutir com ele e, portanto, ele é considerado persona non grata.

Marco Rubio, secretário de Estado dos EUA

*Com AFP

Comunicado de Pretória.