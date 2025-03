Maior ataque de Israel desde o cessar-fogo mata nove na Faixa de Gaza

Pelo menos nove pessoas morreram em um ataque israelense no norte da Faixa de Gaza hoje. As informações são das agências AFP e Al Jazeera. O ataque acontece enquanto negociações sobre o cessar-fogo são discutidas no Egito. Este é o maior ataque de Israel contra Gaza desde que o cessar-fogo teve início em 19 de janeiro de 2025.

O que aconteceu

O ataque de um drone israelense deixou mortos e feridos em Beit Lahia. Segundo o porta-voz da Defesa Civil de Gaza, Mahmud Basal, o ataque foi dirigido ao veículo da organização de ajuda humanitária Al Khair, que estava acompanhada de jornalistas e fotógrafos.

Entre os mortos há três jornalistas. Eles documentavam esforços de ajuda humanitária na região, de acordo com o Centro de Proteção dos Jornalistas Palestinos.