Comeu tartaruga e bebeu água da chuva: pescador passou 97 dias à deriva

Acredito que a experiência dele o ajudou a sobreviver. Eu sempre disse à minha família que ele é uma raposa velha do mar, que iria lutar para sobreviver de várias formas, pescando, comendo aves. Nunca perdi a esperança. Lutamos e esgotamos todos os recursos Eder Napa, filho de Máximo



A última comunicação com Máximo ocorreu em 18 de dezembro. A partir daí, a família fez um boletim de ocorrência de desaparecimento e começou a pressionar as autoridades para que fizessem buscas.

Ele só foi encontrado em 12 de março. Um barco equatoriano que fazia de pesca de atum conseguiu avistar a embarcação de Máximo após receber coordenadas de um helicóptero, usado para monitorar os cardumes. Foi o piloto quem percebeu o náufrago à deriva. Segundo a família, o resgate aconteceu a 680 milhas (1094 km) da costa do Equador.

Máximo contou que sobreviveu com a água da chuva e com a pesca. Ele foi atendido no barco, onde recebeu soro para hidratação e logo fez uma ligação de vídeo para a família. "Quando foi resgatado, já tinha dias que ele não comia, nem tinha mais água. Dois dias antes ele havia pescado uma tartaruga e tomado o sangue dela", contou o filho.

Marinha peruana enviou um navio até o barco equatoriano para buscá-lo. Em seguida, Máximo segue para o porto de Paita, no norte do país.