Trump descumpriu ordem judicial ao deportar 238 presos, diz mídia dos EUA

Desobedecer ordem é o começo de uma "crise constitucional", afirma advogado. "Ordem judicial desafiada. A primeira de muitas, como tenho alertado, é o início de uma verdadeira crise constitucional", disse o advogado de segurança nacional Mark S. Zaid, um crítico de Trump, no X.

A lei de guerra dá ao executivo poder extremamente imenso para deportar não cidadãos sem uma audiência judicial. Contudo, a norma tem sido pouco usada, especialmente em tempos de paz.

Movimento para deportação aconteceu com conhecimento de poucas pessoas da Casa Branca. O vice-chefe de gabinete da Casa Branca, Stephen Miller, "orquestrou" o processo em conjunto com a secretária de Segurança Interna, Kristy Noem. Poucos fora de suas equipes sabiam o que estava acontecendo.

Avião estava cheio de "estupradores, assassinos e gângsteres aos Estados Unidos", disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, à Axios. "Essa é uma luta que ficaremos mais do que felizes em aceitar."

Presidente de El Salvador ironizou voos. Nayib Bukele postou um vídeo no X saudando a chegada dos venezuelanos em seu país, publicando uma imagem de uma história do New York Post sobre a ordem do juiz de interromper os voos.

Professora deportada contra ordem judicial

Rasha Alawieh viajou ao Líbano no mês passado para visitar parentes, mas foi detida na quinta-feira (13) quando retornou aos Estados Unidos, segundo o New York Times. Ela é especialista em transplante renal e docente da faculdade de medicina da Universidade Brown.